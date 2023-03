FC Barcelone : le message mystérieux de Shakira en référence à la nouvelle fiancée de Piqué

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Shakira à la rancune tenace... Et pas seulement à l'égard de son ex époux Gérard Piqué ! Récemment, dans sa chanson, la pop star colombienne s'en était pris à la nouvelle (et jeune (23 ans)) petite-amie de l'ancien défenseur du FC Barcelone, Clara Chia, la comparant à une « casio » et à une « twingo ».

Une nouvelle chanson assassine à venir ?

Dans son dernier post sur Instagram, Shakira aurait encore fait une allusion directe à Clara Chia, la femme qui a brisé son couple. Un seul mot a d'ailleurs mis le feu aux réseaux sociaux : « Chiaroscuro » (« Clair et obscur »). Un jeu de mots avec le nom de famille de la nouvelle fiancée de Gérard Piqué qui a été liké plus de 2 millions de fois et a suscité 23 000 commentaires.

L'interprète de « Monotonia » nous prépare-t-elle une nouvelle saillie après son mythique « Vol 53 » ? Pas impossible...