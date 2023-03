FC Barcelone : le nouveau coup bas de Shakira à Gerard Piqué

L’histoire entre Shakira et Gerard Piqué n’est pas totalement terminée. Informalia nous informe que l’artiste de 46 ans va quitter l’Espagne en avril prochain, elle qui vivait toujours avec les parents de l’ancien défenseur central du FC Barcelone.

Coup dur pour Piqué : Shakira a l’intention de partir avec ses enfants, Milan et Sasha, pour qu’ils commencent avec elle leur nouvelle vie aux États-Unis.

Elle n’aurait pas communiqué cette information au clan Piqué et aurait profité de ces mois de célibat pour organiser avec son équipe juridique la défense de son procès avec l’Agence fiscale.

.@shakira can’t help herself when she hears a good beat! #FallonTonight pic.twitter.com/YiE8pXc5Gt