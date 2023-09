FC Barcelone : le onze de Xavi pour défier Majorque

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Leader de la Liga depuis ce week-end et la défaite du Real Madrid sur la pelouse de l'Atlético (1-3), le FC Barcelone est déjà sur le pont. Il joue ce soir à Majorque pour le compte de la 7e journée. Et malgré cette pole position, Xavi n'a pas hésité à faire tourner une partie de ses cadres. Jules Koundé, Frenkie De Jong et Robert Lewandowski sont ainsi sur le banc, remplacés par Inigo Martinez, Oriol Romeu et Ferran Torres.

FC : Ter-Stegen - Cancelo, Araujo, Martinez, Baldé - Gavi, Romeu. Gundogan - Raphinha, Torres, Félix.

