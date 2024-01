FC Barcelone : le onze de Xavi pour Las Palmas

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Après les victoires du Real Madrid (1-0 sur Majorque) et Gérone (4-3 sur l'Atlético) hier soir, le FC Barcelone doit impérativement débuter la nouvelle année par un succès, ce jeudi à Las Palmas. Car les Blaugranas pointent actuellement à dix longueurs des co-leaders. Et un revers face aux Insulaires, non seulement les éloignerait définitivement de la bagarre pour le titre mais, en plus, rapprocherait un peu plus les Catalans d'une crise qui couve depuis maintenant longtemps.

FCB : Pena - Cancelo, Koundé, Araujo, Baldé - Roberto, De Jong, Gündogan - Raphinha, Lewandowski, Torres.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life