FC Barcelone : le piètre match de Messi et du Barça a fait halluciner le vestiaire de l'Atlético !

C'est une belle claque que le FC Barcelone a reçu face à l'Atlético Madrid ce samedi soir (0-1). Plus que le résultat, c'est la manière qui a surpris avec un club catalan pas du tout à la hauteur de l'événement. A l'image de Lionel Messi qui a traversé la rencontre comme une ombre.

Avec ses 23 ballons perdus lors de la rencontre, la Pulga a totalement raté son rendez-vous. Et selon Marca, les joueurs de l'Atlético Madrid en ont été les premiers étonnés. Outre la piètre performance de Messi, qui semblait plus concerné par une blessure à la lèvre que par ses performances sur la pelouse, c'est tout le Barça qui a fait halluciner le vestiaire des Colchoneros.

Un manque d'envie qui a boosté l'Atlético

Selon le quotidien espagnol, les joueurs de Diego Simeone, comme à leur habitude morts de faim, ont été très surpris de voir les joueurs du FC Barcelone plaisanter sur la pelouse, alors même que le score n'était encore que de 0-0. Un manque d'envie flagrant de la part de Messi et sa bande qui n'a fait que renforcer l'Atlético dans son envie de faire tomber son rival, et prendre une belle marge de neuf points sur le Barça dans la course à la Liga.