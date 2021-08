FC Barcelone : le principal accusé du fiasco Messi sort du silence

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Il est accusé d’avoir tué le Barça. Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone de 2014 à 2020 est jugé par les fans du club catalan comme le responsable de la descente aux enfers notamment financière des blaugranas. Alors que beaucoup attendaient une réaction de sa part face au départ de Lionel Messi au PSG, il s’est finalement exprimé au travers d’une lettre ouverte à Joan Laporta, actuel président du FC Barcelone.

Ce dernier a accusé lors de la conférence de presse d’adieu de Lionel Messi son prédécesseur d’avoir laissé le club dans une situation catastrophique, encore plus qu’il ne l’avait imaginé. Josep Maria Bartomeu a tenu au travers de cette lettre à se défendre au travers de 10 points clés. Il explique notamment qu'il a pas récupéré le club dans un mauvais état déjà en 2010. Les comptes auraient été déficitaires de 60 millions d'euros, contre 475 actuellement a indiqué Joan Laporta. Il rapporte également qu'il a refusé plusieurs offres de reprise du club, à hauteur de 49%, de la part de groupes qui souhaitaient investir au moins 220 millions d'euros.

Pour sauver le club, il met en avant qu’il comptait sur la création de la Superligue qui aurait pu lui rapporter près de 350 millions ainsi que l’accord qu’a conclut la Liga avec le fonds d’investissement CVC. Pour conclure, il a demandé à Joan Laporta, de rendre publics, et dès que possible, les résultats détaillés de l’audit et/ou de la diligence raisonnable et, le cas échéant, des irrégularités que vous auriez signalées » et qu’en cas d’illégalité qu’il en assumerait les conséquences devant la justice. En clair, il affirme que Bartomeu savait à quoi s’attendre en reprenant ce FC Barcelone. Ça risque de chauffer en Espagne…

🚨 ¡OJO!



👉 Bartomeu responde a Laporta



La carta íntegra 👇https://t.co/WEkY62f90g — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 13, 2021