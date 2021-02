FC Barcelone : le PSG, Mbappé, Messi, ses progrès... Ousmane Dembele s'est lâché !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Sur la remontada

« C'est un match historique. Le Barça a réalisé l'impossible en remontant un 4-0, avec une grande équipe, avec Messi, Neymar et Iniesta. »

Sur le PSG

« On sait que ce sera difficile. C'est le dernier finaliste de la compétition. C'est l'un des favoris. »

Sur Kimpembe et Mbappé

« On n'a pas trop parlé ces derniers jours. On ne s'est pas chambrés. Mais ce sera une grande confrontation. »

Sur sa forme

« J'ai beaucoup changé, y compris physiquement, depuis mon arrivée en 2017. Ce qui a le plus changé, c'est mon envie de travailler et d'apporter à l'équipe. J'ai eu beaucoup de soucis physiques. Cette année, ça va mieux. Je suis moins fragile. Ma façon de m'entraîner et de me préparer a changé depuis que je suis dans le plus grand club du monde ».

Sur sa relation avec Messi

« Au Barça, il y a des joueurs de classe mondiale. J'ai pu partager le vestiaire avec Iniesta, Suarez. Ils m'ont donné beaucoup de conseils. Lionel Messi aussi. Il me repositionne. Il me dit souvent de me calmer, d'attendre du soutien plutôt qu'essayer de dribbler trois ou quatre joueurs (rires) ! C'est un génie, on le sait tous. C'est le meilleur joueur de l'histoire. Il était un modèle pour moi et il l'est toujours. C'est un honneur de jouer avec lui. »