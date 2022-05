FC Barcelone : le Real Madrid pourrait infliger le camouflet ultime à Laporta

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Depuis qu'il est revenu à la tête du FC Barcelone le 7 mars 2021, Joan Laporta commence à comprendre qu'il ferait mieux de ne pas faire de promesse qu'il ne tiendra pas. Il avait basé sa campagne sur la prolongation de Lionel Messi, qu'il a dû se résoudre à laisser partir fin août. Ensuite, il a fait d'Erling Haaland sa priorité pour l'intersaison mais le géant norvégien s'est mis d'accord avec Manchester City. Et le pire est peut-être à venir, comme l'explique Sport ce dimanche.

En effet, pendant sa campagne et même depuis sa réélection, Laporta a expliqué qu'il est une sorte de porte-bonheur pour le Barça puisqu'avec lui comme président, le Real Madrid ne remporte pas la Champions League. Et c'est vrai que ça s'est passé ainsi entre 2003 et 2010, lors de son premier mandat. C'est sous le commandement de Josep Maria Bartomeu que les Merengue ont décroché le trophée tant convoité à quatre reprises (2014, 2016, 2017, 2018). Mais voilà que le rival éternel s'est qualifié à force de miracles pour la finale de la C1 le 28 mai prochain contre Liverpool. Inutile de préciser que Laporta s'est découvert une fibre red ces derniers jours. Car un 14e sacre madrilène en Champions League pourrait lui renvoyer sa vantardise en pleine tête !

Raphaël Nouet

Rédacteur