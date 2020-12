FC Barcelone : le record de Messi masque à peine l'indigence d'un pauvre Barça

Le jeu : le Barça toujours aussi laborieux

Face à un club Che pourtant noyé dans le ventre mou (12e), le Barça n'y arrive toujours pas. Mené sur un but du français Mouctar Diakhaby (24e), les hommes de Ronald Koeman avaient pourtant égalisé avant la pause par Messi (45e+4) et même pris l'avantage sur un joli but du stoppeur uruguayen Ronald Araujo (52e). Malheureusement, et comme trop souvent cette saison, le FC Barcelone s'est montré fragile et a finalement cédé devant Maxi Gomez (69e)... Sur une passe de Gaya, exclu avant la pause sur l'action qui a amené le penalty mais sauvé par la VAR. Deux nouveaux points de perdus au Camp Nou.

Le fait du match : Messi égale le record de Pelé

C'est une ligne de plus dans la légende de Lionel Messi au Barça. Ce samedi, l'Argentin a égalé le mythique record du roi Pelé au FC Santos en inscrivant son 643e but avec les Blaugranas. Devenant ainsi le co-meilleur buteur de l'histoire sous le maillot d'un seul club. Messi n'a pas fait un match immense. Il a même manqué un penalty face à Domenech... Avant de marquer de la tête dans la continuité de l'action.

6⃣4⃣3⃣ buts avec le Barça pour Messi #BarçaValencia



Le record de Pelé égalé 👉 https://t.co/9VMtS1C7Jg pic.twitter.com/0TOQGnvPX6 — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 19, 2020

Les encouragements du jury : l'axe Araujo – Mingueza

Lancés par Ronald Koeman depuis quelques matches, le duo de centraux de 21 ans du Barça commence à prendre ses marques. Si les Blaugranas ont encore encaissé deux buts, on sent quand même une prise de confiance chez l'Uruguayen et son comparse espagnol. D'ailleurs Araujo s'est offert un très joli premier but en pro. Et si c'était eux l'avenir du club plutôt que de recruter Eric Garcia (Manchester City) ?