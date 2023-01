FC Barcelone : le sauveur de Xavi allume le Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

A l'instar du Real Madrid, le FC Barcelone a eu besoin de la séance de tirs au but pour se qualifier pour la finale de la Supercoupe d'Espagne hier soir. Les Blaugranas peuvent dire merci à leur gardien, Marc-André ter Stegen, auteur de grosses parades pendant les 120 minutes de jeu, notamment alors que le score était de 0-0. L'Allemand a ensuite détourné deux tentatives du Betis lors de la séance de tirs au but (2-2, 4 t.a.b.à 2).

Interrogé par la télévision espagnole, le vice-capitaine du FCB a d'ailleurs reconnu qu'il aimerait être un peu moins mis à contribution... « Je me sens bien, je passe un bon moment sur le terrain. Je pense que je joue à un très bon niveau depuis environ un an. Nous devons mieux défendre. Nous devons avancer. Ce match a été un énorme effort. Nous avons beaucoup souffert et ils ont atteint notre côté du terrain trop facilement. J’aimerais avoir moins de travail à faire honnêtement. » On a du mal à le croire au vu du match d'hier mais le Barça a la meilleure défense de Liga avec seulement 6 buts encaissés en 16 journées. Mais dans les Coupes (du Roi, Supercoupe et C1), il devient extrêmement friable puisqu'il a cédé à 17 reprises en 8 matches !