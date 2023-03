FC Barcelone : le scandale de l'affaire Negreira prend une nouvelle tournure judiciaire !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

L’affaire Negreira au FC Barcelone prend donc une nouvelle tournure judiciaire. On a en effet appris que le procureur général de l’Etat, Alvaro Garcia Ortiz, avait décidé depuis quelques heures de confier le dossier sensible au bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption et le crime organisé.

Pour rappel, ce dossier correspond à des versements d'argent suspects du FC Barcelone vers des entreprises détenues par un ancien dirigeant du corps arbitral. Le parquet de Barcelone a déjà inculpé le club catalan, d'anciens présidents tels Josep Maria Bartomeu (2014-2020) et Sandro Rosell (2010-2014) ainsi que le fameux protagoniste de l'affaire, ancien numéro 2 de l'arbitrage en Espagne, Jose Maria Enriquez Negreira.