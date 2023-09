FC Barcelone : le très beau geste des Blaugrana envers le Maroc

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Depuis la nuit de vendredi à samedi derniers, le Maroc vit un cauchemar. Un puissant tremblement de terre dans la région de l'Atlas a fait 2.122 morts et 2.421 blessés, selon le dernier rapport du ministre de l'Intérieur. Mais surtout, le drame a laissé des milliers de Marocains dans le dénuement le plus total, obligés de vivre à la belle étoile, sans ressources ni eau potable. Un immense mouvement de solidarité s'est organisé au Maroc mais aussi en Espagne et en France pour leur venir en aide. Mais pour le moment, le roi du Maroc n'a accepté que l'aide des Espagnols.

"Nous appuierons des actions humanitaires"

Et justement, Joan Laporta a annoncé une action du FC Barcelone pour aider les Marocains, via la fondation du club. Le président blaugrana s'est exprimé lors de la commémoration de la fête nationale de la Catalogne, ce lundi 11 septembre : "Nous sommes solidaires des victimes du tremblement de terre qui s'est produit au Maroc qui a provoqué tant de douleur. Nous annonçons qu'à travers notre fondation, nous appuierons des actions humanitaires".

