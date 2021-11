FC Barcelone : le verdict est tombé pour Fati, Depay pousse un coup de gueule

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Les supporters du FC Barcelone feraient mieux de s'y faire : leur club traverse une saison noire au cours de laquelle rien ne leur sera épargné. Ainsi, une semaine après le malaise cardiaque de Sergio Agüero contre Alavès (1-1), c'est Ansu Fati qui a rejoint l'infirmerie hier. Sorti en première période face au Celta Vigo après avoir ouvert le score, l'ailier gauche souffre du biceps fémoral de la cuisse gauche. Il devrait manquer un mois de compétition, soit le derby contre l'Espanyol pour la première de Xavi sur le banc le 20 novembre, le Benfica au Camp Nou le 23, Villarreal à l'extérieur le 27 et le Betis le 5 décembre. Il pourrait faire sa rentrée face au Bayern Munich, pour le dernier match du tour de poules, le 8.

En son absence, c'est Memphis Depay qui portera le poids du secteur offensif sur ses épaules. Buteur lui aussi face au Celta hier, le Néerlandais a plutôt mal vécu le 3-3 final alors que son équipe a mené 3-0 à la pause… "C'est difficile à expliquer, a déclaré l'ancien de l'OL. Je suis en colère et frustré. Nous nous sommes battus et nous aurions pu obtenir un bon résultat, mais ils ont un peu changé leur tactique, nous n'avons pas pressé et nous avons perdu le contrôle. C'est difficile avec autant de blessures. Nous devons prendre notre temps, car c'est très frustrant. Nous devons être performants pendant 90 minutes".

‼️ INJURY NEWS



The tests this evening on the player @ANSUFATI have revealed that he has injured the femoral biceps in his left thigh and will be unavailable for selection until he recovers pic.twitter.com/0S9kfPslhF