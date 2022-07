FC Barcelone - Mercato : les adieux de Lewandowski au Bayern

Oliver Kahn a confirmé l'accord entre le FC Barcelone et le Bayern pour le transfert de l'un des plus grands attaquants de sa génération. Robert Lewandowski arrive en Catalogne mais avant cela, le Polonais se devait de dire au revoir au club dans lequel il a passé les huit dernières saisons, disputé 375 matches, inscrit 344 buts et 75 passes décisives.

"Ces 8 années ont été particulières et je ne l'oublierai pas. J'ai passé un du très bon temps à Munich. Je reviendrai pour saluer tous les employés correctement" a déclarer l'attaquant à Sky Torben. Après trois retards à l'entraînement, Lewy était en avance de 30 minutes ce matin et a profité de cette dernière occasion pour saluer ses coéquipiers et son staff.

Robert Lewandowski: “These 8 years were special and I won't forget that. I had a great time in Munich”, he tells @Sky_Torben. 🔴 #FCBayern



“I will come back to say goodbye to all employees properly”, Lewa says ahead of his move to Barcelona. pic.twitter.com/w91XYTODZ0