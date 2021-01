FC Barcelone : les avantages de Messi font plonger les finances du Barça

Avec la crise financière de la Covid-19, le FC Barcelone est aujourd'hui dans une situation économique très précaire. Rien que sur l'année 2020, les dettes seraient de l'ordre abyssal de 900 millions d'euros ! Pour beaucoup, le nouveau président de l'entité catalane, qui sera nommé le 24 janvier prochain si tout va bien, ne disposera pas de la voilure économique suffisante pour obtenir une prolongation de Lionel Messi. Libre au 30 juin prochain, l'Argentin est même un facteur aggravant pour les finances du Barça.

Le Barça doit encore une prime de 39 M€ à Messi

Média d'investigations très bien renseigné en Espagne, la Vanguardia donne une explication chiffrée à la petite phrase du président intérimaire du FC Barcelone Carles Tusquets, lequel avait lâché il y a quelques semaines qu'il aurait ouvert la porte à Lionel Messi dès l'été 2020 si ça n'avait tenu qu'à lui.

L'une des raisons à ce choix, en plus de l'économie salariale (100 M€ brut pour un seul joueur) et de la possibilité de faire un gros transfert ? Les importantes primes négociées par le clan Lionel Messi en 2017. En effet, l'entourage de la Pulga avait demandé (et obtenu) le versement en deux fois d'une prime de 78 M€. Une première partie de 39 M€, liée à son renouvellement, lui a été payé l'été dernier au moment de la crise de son vrai-faux départ. Les 39 M€ restants, initialement attendus pour la fin de son contrat, doivent lui être versée sur les quatre prochaines années sous la forme de huit versements semestriels. Un « cadeau » de Messi à ses dirigeants au moment de l'accord sur la baisse des salaires qu'il a paraphé le mois dernier...