FC Barcelone : les Blaugrana en deuil

Le FC Barcelone a fait savoir via un communiqué que son ancienne gloire Rodri s'en était allée ce mardi à l'âge de 88 ans. Défenseur ayant porté à quatre reprises les couleurs de l'Espagne, Francisco Rodriguez Garcia a débuté chez les Blaugrana en 1958-59, y jouant jusqu'en 1965-66 pour un total de 236 matches. Il y a remporté deux Liga, deux Coupes du Roi (appelées Coupe du Generalisimo en cette époque de dictature de Franco) et deux Coupes des Villes de Foire, ancêtre de l'Europa League.

La période durant laquelle Rodri a joué au Barça n'a pas été la plus fastueuse car, même s'il y a eu un réveil avec le passage d'Helenio Herrera sur le banc, correspondant aux sacres en Liga en 1959 et 1960, le Real Madrid avait pris une avance considérable grâce à Alfredo Di Stefano et à la politique de stars de Santiago Bernabeu. Durant cette période difficile, le FCB trouva tout de même le moyen de devenir le premier club à sortir les Merengue de la Coupe des champions, lors de la saison 1960-61, mais l'aventure se termina en eau de boudin avec l'incroyable défaite en finale à Berne face au Benfica (2-3), après avoir mené 2-0 et frappé trois fois les montants. Un Benfica où la légende Eusebio n'avait pas encore percé en équipe première...

