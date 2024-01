FC Barcelone : les Blaugrana connaissent leur adversaire en quart de la Coupe du Roi

Au lendemain de sa qualification laborieuse sur la pelouse de l'Unionistas de Salamanque, le FC Barcelone a suivi avec intérêt le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Roi. Et celui-ci ne l'a pas gâté avec un déplacement toujours compliqué sur la pelouse de San Mames. Ce sera un vrai choc car l'Athletic Bilbao carbure bien cette saison, lui qui pointe en 3e position de la Liga... devant le Barça ! Pour Xavi, ce sera un peu un quitte ou double. Le technicien a en effet déclaré qu'il quitterait ses fonctions en juin si l'équipe ne remporte pas de trophée. Et la Coupe du Roi semble être aujourd'hui le dernier objectif abordable pour le FCB...

Tirage des quarts de finale, qui auront lieu mercredi et jeudi de la semaine prochaine

Athletic Bilbao - FC Barcelone

Atlético Madrid - FC Séville

Celta Vigo - Real Sociedad

Majorque - Gérone

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨 𝑩𝑹𝑬𝑨𝑲𝑰𝑵𝑮 𝑵𝑬𝑾𝑺: Barça to face Athletic Club Bilbao in the Copa del Rey quarterfinals! pic.twitter.com/IUq05EI3Wm