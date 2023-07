FC Barcelone : les Blaugrana en deuil après la disparition de Luis Suarez

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Les plus jeunes ont peut-être craint qu'un malheur ne soit arrivé au Luis Suarez qui joue encore au Gremio et a émerveillé le monde aux côtés de Lionel Messi et Neymar sous le maillot du FC Barcelone. Mais avec l'Uruguayen, il y a eu un autre Luis Suarez, dont l'impact sur le football espagnol a été encore plus grand. Et c'est lui qui est décédé ce dimanche à l'âge de 88 ans. Pour situer le talent de l'ancien milieu offensif gauche, il suffit d'écrire qu'il est à ce jour le seul et unique Espagnol de naissance à avoir remporté le Ballon d'Or. C'était en 1960.

Seul Espagnol Ballon d'Or

Né à La Corogne, Luis Suarez Miramontes a débuté au Deportivo avant de briller au Barça de 1953 à 1961. L'un de ses faits d'armes les plus incroyables est d'avoir contribué à la première élimination du Real Madrid en Coupe d'Europe à l'automne 1960, ce qui lui a valu le BO quelques semaines plus tard. Hélas, ce coup d'éclat ne déboucha pas sur une première victoire en C1 pour les Catalans, battus par le Benfica (2-3) à Berne alors qu'ils menaient 2-0 et avaient touché trois fois les montants. Suarez partit dans la foulée pour l'Inter moyennant une indemnité record pour l'époque (204.000€ actuels...). Avec les Nerazzurri d'Helenio Herrera, qui l'avait dirigé au Barça, il gagna tout, notamment deux C1. Il termina sa carrière à la Sampdoria avant de devenir un entraîneur au succès moindre, même s'il dirigea la sélection espagnole (il affronta notamment la France en éliminatoires de l'Euro 92). L'Espagne perd avec lui l'un des plus grands joueurs de son histoire, toutes époques confondues.

