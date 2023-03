FC Barcelone : les Blaugrana lorgnent un cap faramineux face au Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone a plein de bonnes raisons de battre le Real Madrid dimanche soir. La première, la plus évidente, c'est que trois nouveaux points lui offriraient douze longueurs d'avance sur son rival en Liga à douze journées de la fin. Le sacre ne serait plus très loin. La deuxième, c'est que faire tomber la Maison Blanche est une obligation pour les Blaugranas. La troisième, c'est que ça règlerait quelques comptes dans l'affaire Negreira, pour laquelle les Merengue se sont portés partie civile dimanche dernier et qui seraient à l'origine de la révélation dans les médias de cette enquête jusque-là secrète.

Mais Xavi ont aussi une bonne raison de marquer, donc de gagner. En effet, s'ils marquent deux buts, ils atteindront la barre des 3.000 buts inscrits au Camp Nou, depuis son inauguration en 1957 ! Le 1.000e avait été inscrit par Victor Munoz en 1981-82, le 2.000e par Philip Cocu en 2003-04. Vingt-cinq pour les mille premiers, vingt-deux pour les mille suivants, dix-neuf pour ce nouveau millier : le rythme s'est sacrément accéléré chez les Blaugranas ! Et quoi de mieux pour fêter ça que le Clasico ?