FC Barcelone : les Catalans assurent l'essentiel à Villarreal

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L'occasion était belle pour le FC Barcelone. De s'imposer une fois encore et de mettre le Real Madrid à onze points en attendant que le club madrilène joue à son tour cette 21e journée de Liga, mercredi face à Elche. Et less hommes de Xavi l'ont saisie, s'imposant par la plus petite des marges, 1-0.

Les hommes de Xavi ont affiché, d'entrée de jeu, une volonté de se ruer vers le but de Reina, le gardien de Villarreal. Une première occasion dès la 3e minute avec Lewandowski, qui butait sur le portier, puis l'ouverture du score, dès la 18e minute, signée Pedri, après un une-deux avec l'attaquant polonais et une frappe clinique du pie droit (0-1, 18e). On retrouvait une fois encore Lewandowski huit minutes plus tard, qui, servi par de Jong, décochait une frappe du pied gauche détournée par Reina.

Au retour des vestiaires, la rencontre s'équilibrait avec peu d'occasions franches et de nombreuses fautes commises au milieu de terrain. Araujo faisait le nécessaire face à Pino (60e), pour que ce dernier ne se présente pas seul face à Ter Stegen, et le Barça se montrait dangereux par Raphinha (64e) qui ne cadrait pas sa frappe. Ultime coup de chaud à la 90e minute, lorsque Samuel Chukwueze, l'attaquant de Villarreal, trompait Ter Stegen d'une reprise du pied gauche, avant que le but soit annulé pour une position de hors-jeu du passeur, Jeremy Pino.

Sans briller, mais en étant costaud, le Barça s'impose et s'envole en tête de la Liga.