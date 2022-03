FC Barcelone : les Catalans résistent face à Galatasaray

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

C'est le FC Barcelone qui a fait la meilleure impression en début de rencontre. Et notamment dès la 10e minute de jeu avec une occasion à mettre au crédit de Frenkie De Jong, bien servi dans la profondeur, mais qui, face au but, expédiait sa frappe du gauche à côté du montant droit du gardien turc de Galatasaray.

A la 28e minute, mieux dans le match et parvenant à se créer quelques situations dangereuses, Gomis et les siens ouvraient le score sur corner. Marca, d'une tête plongeante, devançait Torres et trompait ter Stegen (1-0, 28e). Le club catalan réagissait vite et Pedri, au terme de deux dribbles dans la surface de réparation, trompait Peña du pied droit, à bout portant (1-1, 37e).

Pour résumer Le FC Barcelone, qui a concédé le match nul à l'aller (0-0) contre Galatasaray, se rend depuis 18 heures 45 en Turquie pour le match retour de Ligue Europa. Au terme des 45 premières minutes de la rencontre, voici ce qu'il faut retenir.

Benjamin Danet

Rédacteur