FC Barcelone : les incidents contre l’Espanyol causés par une provocation du Barça ?

Le FC Barcelone a vécu une soirée aux antipodes hier : pour fêter le 27e titre de champion de son histoire, ses joueurs ont été contraints de se cacher ! Au coup de sifflet final, les ultras de l’Espanyol se sont en effet introduits sur la pelouse et ont obligé les joueurs blaugrana à courir afin de se réfugier dans le vestiaire des visiteurs. Si l’Espanyol a d’ores et déjà condamné ses actes, les Mossos d’Esquadra se sont massés pour sécuriser la zone proche du tunnel menant aux vestiaires, où barres de fer et chaises ont volé !

« La célébration du Barça est une provocation »

Sergio Busquets, Marcos Alonso et Ferran Torres ont échangé des mots avec les ultras de l’Espanyol sans qu’il n’y ait de suite. En revanche, on sait pourquoi les incidents ont eu lieu. « La célébration du Barça est une provocation », a tonné Jorge d’Alessandro cette nuit dans l’émission El Chiringuito. Et pour cause : le journaliste Gonzalo de Martorell affirme que, avant le début du match, les deux clubs s’étaient mis d’accord pour que les célébrations en cas de titre se déroulent dans le vestiaire et non sur la pelouse. D’où le sentiment d’humiliation et de colère des Pericos...

‼️"Antes del partido Barça y Espanyol habían hablado de que se CELEBRARA en el VESTUARIO"



🗣️Información de @Gonzademarto en #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/1dbupMkVEJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 14, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur