FC Barcelone : les mots forts de Memphis Depay sur Xavi et sur son retour de blessure

Blessé aux ischio-jambiers depuis mi-janvier, Memphis Depay a fait son retour lors de la victoire ce dimanche du FC Barcelone contre l'Athletic Bilbao (4-0), pour le compte de la 26e journée de Liga. Entré en jeu à la 82e minute, l'attaquant néerlandais a inscrit le quatrième et dernier but blaugrana dans le temps additionnel (90+3e).

Après le match, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais s'est arrêté au micro de Barça TV, s'exprimant sur son entraîneur. "Xavi a changé la façon de nous entraîner. Les défenseurs adverses doivent souffrir devant nous", a-t-il confié avant de revenir sur sa blessure. "Je ne m'attendais pas à être absent aussi longtemps mais je l'ai bien géré et je suis content d'être de retour."

