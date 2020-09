FC Barcelone : les mots forts de Messi pour décréter l'union sacrée

L'interview accordée par Lionel Messi à Sport et qui paraîtra demain, c'est un peu l'histoire du pyromane devenu pompier. Car c'est l'Argentin qui a mis le feu au FC Barcelone en demandant à partir à Manchester City car ses dirigeants étaient incompétents. C'est lui encore qui a envoyé un scud à ces mêmes dirigeants après le départ de Luis Suarez, qu'il a estimé pas très classe. Mais ça ne l'empêche pas aujourd'hui de réclamer l'union sacrée…

"Ramer dans le même sens"

"Après tant de désaccords, j'aimerais mettre un point final à tout ça. Tous les Barcelonistas doivent s'unir et se dire que le meilleur est à venir. J'assume mes erreurs. Si elles existent, c'est uniquement parce que j'ai voulu un FC Barcelone meilleur et plus fort. Ajouter de la passion et de l'espoir sera l'unique moyen de pouvoir atteindre nos objectifs. Nous devrons être toujours unis et ramer dans le même sens."

"Je voudrais envoyer un messager à tous les socios et à tous les Culés qui nous suivent : si, à un moment, j'ai pu blesser certains d'entre eux par ce que j'ai dit ou fait, qu'ils ne doutent pas une seconde que je l'ai fait aussi afin de rendre le club meilleur." En bref, il s'excuse auprès des supporters mais certainement pas auprès de Josep Maria Bartomeu et des autres dirigeants. Dans les médias comme sur le terrain, Lionel Messi est le meilleur !