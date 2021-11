FC Barcelone : son retour, ses joueurs, sa promesse aux supporters... les premiers mots de Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

"Revenir au Barça est un rêve devenu réalité. C'est ma maison."

"Il y a une équipe et il y a du talent, je vais essayer de transmettre mon expérience aux joueurs pour décrocher les titres. Je vais exiger beaucoup des joueurs mais je vais les aider. Pour moi, c'est un avantage de déjà connaître les capitaines, Busquets, Piqué, Alba ou des joueurs comme Ter Stegen."

"Nous devons nous amuser et gagner. Je dis aux fans merci pour cet accueil si chaleureux. Je promets que tout le monde travaillera dur pour rendre les fans heureux."

"Je sais que j'arrive au Barça à un moment difficile, nous avons des problèmes financiers et sportifs mais je me sens préparé."

"Il faut mettre de l'ordre. Je ne veux pas utiliser le mot discipline, je n'aime pas ça mais je veux mettre de l'ordre et qu'on suive tous le même chemin."

