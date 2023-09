FC Barcelone : les top et les flops du nul à Majorque

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Xavi a tenté un pari ce soir. Celui de laisser sur le banc trois piliers de son équipe (un par ligne), Jules Koundé, Frenkie De Jong et Robert Lewandowski. Le Polonais car il a beaucoup joué depuis le début de la saison, a expliqué l'entraîneur du FC Barcelone. Pari perdu. A Majorque (2-2), son équipe a fait peine à voir et sans doute laisser filer une place de leader dont elle s'est emparée il y a deux jours, après la défaite du Real Madrid sur la pelouse de l'Atlético (1-3). Voici les tops et les flops de cette partie.

Les tops

Ronald Araujo : il n'est pas encore au top mais quand il est là, c'est quand même autre chose. Si en plus il est associé à Jules Koundé, comme lors du dernier quart d'heure, le Barça devient redoutable défensivement. Espérons que le corps de l'Uruguayen, pas épargné par les pépins depuis un an, le laissera enfin tranquille. Car si le Barça veut réaliser une aussi belle saison qu'en 2022-23, il aura grandement besoin de lui.

Gavi : typiquement le genre de joueur qu'on adore chez soi et qu'on déteste chez les autres. Il est partout, il se bat comme un chien et il est clairvoyant. Il provoque aussi encore beaucoup et à tendance à chauffer un peu trop ses adversaires. Mais on lui pardonne ces rares travers, vu son jeune âge et vu la quantité importante de ses qualités.

Lamine Yamal : il est entré à la 64e, a obtenu un pénalty finalement refusé par l'arbitre après assistance de la VAR et a été avant-dernier passeur sur l'égalisation à 2-2. Et surtout, comme à son habitude, il n'a cessé de provoquer, de créer des brèches dans la défense adverse. Statistiquement, Raphinha (1 but, 1 passe décisive) a fait mieux mais le Brésilien est moins étincelant dans le jeu que son jeune partenaire.

Romeu s'est fait remuer

Les flops

Oriol Romeu : il a réussi un bon début de saison. Mais on s'est rendu compte ce soir que c'était certainement parce qu'il avait Frenkie De Jong pour lui proposer une solution de passe sur chaque action. Le Néerlandais pas aligné, l'ancien de Gérone a été complètement dépassé. Non content de courir dans le vide, il n'a jamais su quoi faire du ballon quand il l'avait. On comprend pourquoi Xavi cherche toujours un vrai successeur à Robert Lewandowski !

Marc-André ter Stegen : l'Allemand réalise des miracles à tous les matches ou presque. Aussi, les rares fois où il se troue, on ne voit que ça ! Ce soir, l'ouverture du score de Majorque à la 8e minute est pour lui car il rate totalement son dégagement, ce que les locaux ont parfaitement exploité. A part ça, il a su relativement bien s'accommoder de la pelouse détrempée de Son Moix.

Inigo Martinez : il n'est pas mauvais, l'ancien de l'Athletic Bilbao, mais il a souffert de la comparaison avec Jules Koundé, qui l'a remplacé à un quart d'heure de la fin. Clairement, le Basque sait qu'il devra se contenter des miettes laissées par le Français cette saison. Bon dans le duel, il l'est beaucoup moins dans la relance. Et comme c'est quand même un prérequis de tout blaugrana...

