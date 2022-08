FC Barcelone : Lewandowski réagit à ses deux premiers buts, Xavi multiplie les superlatifs à son sujet

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Après la rencontre, l'attaquant polonais n'a pas caché sa fierté d'avoir inscrit ses deux premiers buts avec le Barça. "Je suis fier de la victoire et des buts marqués. Je les dédie à mon père", a indiqué l'ancien joueur du Bayern Munich. L'entraîneur blaugrana, Xavi, s'est également exprimé sur le doublé de sa nouvelle star. "En plus de ce que tout le monde voit, il apporte beaucoup d'autres choses, il a des qualités de leader, c'est un exemple, un footballeur spectaculaire, un leader naturel, un joueur du présent et du futur."

⚡️ Relive the best moments of our first win of the season!