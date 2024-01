FC Barcelone : Lewandowski au cœur d’une polémique cinglante avant le Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il y aura un SuperClasico, dimanche, en finale de la Supercoupe d’Espagne. Après le Real Madrid, qualifié aux dépens de l’Atlético mercredi, le FC Barcelone a validé son billet en écartant l’Osasuna Pampelune hier soir grâce à Robert Lewandowski et Lamine Yamal. Une polémique arbitrale est toutefois née d’une prétendue faute d’Andreas Christensen au départ de l’action qui mènera finalement au but du Polonais, auteur de l’ouverture du score dans cette rencontre (59e).

« Le nombre de fautes sifflées en première mi-temps ont toutes été sifflées en faveur du Barça. C’est très évident, une faute très claire pour moi, a pesté David Garcia au micro de Movistar. C’est toujours pour les mêmes personnes. Ça me dérange et me met en colère contre tout le monde. » « Nous nous sentons désavantagés car les critères ont été très différents tout au long du match. Nous avons été témoins d’une faute très claire et nous nous sentons lésés et cela a été décisif », a appuyé son entraîneur Jagoba Arrasate.

Xavi reste zen au Barça

De son côté, Xavi était droit dans ses bottes. « Pour être honnête, j’ai vu une faute d’Andreas Christensen à chaud, a assuré le coach du FC Barcelone hier après la rencontre. Après, j’ai vu la rediffusion, et ce n’était pas une faute. Je ne pense pas que l’arbitre ait été décisif aujourd’hui. »

🔴 OSASUNA, INDIGNADO con el ARBITRAJE.



👉 "Hemos visto falta muy clara".

👉 "No soy partidario de que se piten a unos sí y a otros no".

👉 "El arbitraje se ha decantado hacia su lado". pic.twitter.com/cLeASobVG0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 11, 2024

