FC Barcelone : Lewandowski dépossède Messi d'un record

1-1. Le Napoli et le Barça se sont quittés dos à dos mercredi soir au Diego Armando Maradona, Victor Osimhen répondant à Robert Lewandowski. Un nul au goût un peu amer pour le club catalan, qui a dominé la rencontre.

Lewandowski, lui, en a profité pour déposséder Lionel Messi d'un record. Comme l'indique Opta, le Polonais est en effet devenu le plus vieux joueur du FC Barcelone à faire trembler les filets lors de la phase à élimination directe en Ligue des Champions, à 35 ans et 184 jours. Lionel Messi, lui, n'avait que 33 ans et 259 jours lors de son dernier but en phase à élimination directe avec le Barça.

1 - Robert Lewandowski (35 years, 184 days) has become the oldest goalscorer for Barcelona in a Champions League knockout game, surpassing Lionel Messi's previous record (33 years, 259 days against PSG in March 2021, also in the last 16). Experience. pic.twitter.com/VAgxKxjzGK