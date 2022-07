FC Barcelone : Lewandowski envoie un message fort à Benzema et au Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Robert Lewandowski a accordé un long entretien à ESPN. Le nouvel attaquant du FC Barcelone a notamment été interrogé sur sa rivalité à venir avec l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema.

Podcast Men's Up Life

"Je ne voudrais pas me comparer à Benzema..."

"Karim est un joueur fantastique, il a fait une brillante saison en Ligue des Champions. Je ne voudrais pas me comparer à lui... Il est en Liga depuis de nombreuses années, mais ce serait un nouveau défi pour moi. Il y a de très bons attaquants en Liga. Benzema a montré la saison dernière à quel point il était bon, mais plus que de me comparer à lui, pour moi, c'est plus important comment nous allons jouer à Barcelone, ce que nous allons réaliser et gagner chaque match", a répondu l'attaquant polonais avant de s'exprimer sur la course au titre qu'il devrait y avoir entre le Barça et le Real Madrid cette saison. "Nous allons essayer de faire de notre mieux. Mais bien sûr, le Real Madrid est le champion actuel, il jouera bien et essaiera de défendre son titre."

Pour résumer Dans un long entretien accordé à ESPN, le nouvel attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, a été invité à s'exprimer sur Karim Benzema et le Real Madrid.

Fabien Chorlet

Rédacteur