FC Barcelone : Lewandowski et Gündogan montrés du doigt

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone s'est incliné mardi soir face au Chakhtior Donetsk (0-1), à Hambourg, en rendant une bien triste copie. Les Catalans ont été en panne d'inspiration jusqu'au bout à l'image d'un Robert Lewandowski transparent. Après la rencontre, Xavi n'a pas caché sa déception."Il faut qu'on réfléchisse à comment mieux attaquer et mieux défendre. On doit appuyer sur Reset", a notamment glissé le coach catalan.

Pas à la hauteur

Et comme il fallait s'y attendre, les médias espagnols s'en donnent à coeur joie. Dans El Chiringuito, seuls deux joueurs catalans échappent aux critiques. "A part Ter Stegen et Araujo, tout le monde a coulé", a commenté la journaliste Carme Barcelo. Son confrère Inaki Cano, lui, a chargé deux cadres de l'équipe... "Lewandowski et Gündogan doivent montrer davantage dans des matches comme celui-ci", a-t-il pesté.

