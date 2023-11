FC Barcelone : Lewandowski explique son souci avec Lamine Yamal

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Lors du succès du FC Barcelone face à Alaves (2-1) et alors que les deux équipes étaient encore à égalité, une image de Robert Lewandowski refusant de taper dans la main de Lamine Yamal a fait le tour des réseaux sociaux. Agacé d’avoir été oublié par la pépite du Barça, le Polonais a carrément snobé la main tendue de son jeune partenaire après un corner obtenu par ce dernier à la 71ème minute. De quoi imaginer de l’eau dans le gaz entre Lewy et Yamal ? Non, assure l'ancien joueur du Bayern.

"C'était juste un accident"

"Honnêtement, il n'y a pas de commentaire à ce sujet, c'était juste un accident, a expliqué l'attaquant en marge du rassemblement de la sélection polonaise. On a une bonne relation, je l'ai aidé plusieurs fois et lui ai donné des conseils, même dans ce match. C'est normal de dire ou de crier quelque chose sur le terrain." Et à Lewandowski de donner son avis sur les médias espagnols... "Il faut faire preuve de prudence. Les cas sont un peu exagérés, ou même interprétés d'une manière particulière. Il me semble que c'est même stupide de ma part d'en parler ou de me justifier."

🤯 "Lo que pasó con Lamine fue un accidente".



🤝 "Le ayudé muchas veces y le di consejos, incluso en este partido".



🗣️ Lewandowski habla en la concentración con Polonia sobre su incidente con Lamine Yamal. pic.twitter.com/oEjF322rZv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 13, 2023

Podcast Men's Up Life