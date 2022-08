FC Barcelone : Lewandowski marque, le Barça freiné

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone, et son buteur polonais Robert Lewandowski, n'a pas trainé pour ouvrir le score. Un but inscrit dès la première minute de jeu, à la suite d'un centre d'Alex Balde. Mais la Real Sociedad, sur une perte de balle initiale de De Jong, égalisait 5 minutes plus tard sur un but signé Isak.

Les joueurs de Xavi, assez peu dangereux dans l'ensemble, vont devoir faire et montrer beaucoup plus si ils veulent signer leur premier succès en Liga.