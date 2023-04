FC Barcelone : Lewandowski prépare un coup fumant face au Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Fin de la disette pour Robert Lewandowski. Après cinq matchs sans inscrire le moindre but avec le FC Barcelone et la Pologne, le soulier d’or 2022 sort de son mutisme au meilleur des moments. Après une victoire 1-0 au Santiago Bernabeu, le Barça devra contenir les assauts d’un Real Madrid en forme après sa victoire 6-0 face à Valladolid ce week-end. Et les Barcelonais pourront compter sur leur attaquant polonais, auteur de sept buts face au Real Madrid dans sa carrière. Le dernier en date, celui de la victoire 3-1 du FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne. De quoi espérer priver le Real Madrid d’un nouveau titre ?

Un duel de buteurs

Mais Robert Lewandowski ne sera pas le seul attaquant en forme au meilleur des moments dans ce Clásico. Répondant ainsi au doublé de l’ancien du Bayern, Karim Benzema a lui inscrit un superbe triplé, dont un but acrobatique splendide. Le ballon d’or en titre est ainsi revenu à trois unités de Lewandowski au classement des buteurs de Liga, promettant un duel coriace pour le titre de Pichichi. Les deux équipes pourront donc probablement compter sur leur attaquant star respectif, pour espérer guider les leurs vers la qualification en finale de Coupe du Roi.