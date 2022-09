FC Barcelone : Lewandowski revient sur son arrivée au Barça et se lâche sur le Ballon d'Or

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Présent ce lundi en conférence de presse avec la sélection polonaise à trois jours du match de Ligue des Nations contre les Pays-Bas, Robert Lewandowski a été interrogé sur son arrivée au FC Barcelone.

"Il y a un chemin plus court vers le Ballon d'Or depuis le Barça que depuis le Bayern"

"S'installer à Barcelone, c'est comme avoir de nouveaux jouets entre les mains quand on était enfant et jouer avec. Dès les premiers jours à Barcelone, j'ai senti que j'étais au bon endroit au bon moment", a répondu l'attaquant polonais, qui a ensuite été questionné sur le Ballon d'Or. "Je sais que Barcelone est l'équipe où le plus de joueurs ont remporté le Ballon d'Or. Je pense qu'il y a un chemin plus court vers le Ballon d'Or depuis le Barça que depuis le Bayern."

