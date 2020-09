FC Barcelone : Lionel Messi a déjà totalement rassuré Koeman sur son implication

C'est une page qui semble désormais tournée. Lionel Messi, il y a quelques jours encore, souhaitait quitter le FC Barcelone. Faute de pouvoir partir, l'attaquant argentin a renoncé non sans attaquer sa direction au vitriol.

La Pulga, en tout cas, peut désormais se concentrer sur sa nouvelle saison sous la maillot du club blaugrana. Saison entamée par un match amical contre le Nastic de Tarragone (3-1) durant lequel un Messi clairement en manque de rythme a fourni une prestation correcte.

Encore du travail physique pour Messi

De quoi rassurer totalement un Ronald Koeman qui marche forcément sur des œufs dans ces prémices de collaboration avec Messi. « Messi montre le même état esprit depuis le premier jour. Il s'entraîne bien, il s’est aussi entraîné pendant son jour de repos. Il sait parfaitement qu'il doit progresser physiquement comme tout le monde. Sa qualité parle d'elle-même », a annoncé le coach du FC Barcelone.

Ce dernier a par ailleurs apprécié les premiers pas de sa formation, même si des choses restent à peaufiner. « Nous avons beaucoup travaillé jusqu’à présent sur l'aspect physique lors des séances d'entraînement et à partir de maintenant nous devons faire plus de choses tactiques. J'ai vu de bonnes choses. Nous aurions pu marquer plus de buts en seconde période. »