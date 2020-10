FC Barcelone : Lionel Messi a enfin un nouveau 9 à ses côtés

S'il fallait une preuve que le FC Barcelone est tombé bien bas, comme Lionel Messi n'a cessé de le répéter ces derniers mois, ce qui lui a donné envie de partir à Manchester City, ce serait cette nouvelle : le n°9 est passé du dos de Luis Suarez à celui de… Martin Braithwaite. D'accord, les numéros de maillot ne veulent plus dire grand-chose aujourd'hui mais tout de même. Le Danois est désormais le seul avant-centre de métier de l'effectif, même si Ronald Koeman préfère aligner Antoine Griezmann en pointe.

Une fois que Ronald Koeman et surtout la direction barcelonaise a fait savoir qu'ils ne voulaient plus de Luis Suarez, toute une série de noms prestigieux a filtré dans les journaux. Lautaro Martinez (Inter Milan) semblait être l'élu, puis Memphis Depay (OL) a tenu la corde. Mais faute de liquidités, les Blaugranas ont dû se résoudre à ne pas recruter à ce poste stratégique.

Et voilà comment Martin Braithwaite, un seul but en quasiment un an à Barcelone, va remplacer Luis Suarez, 198 réalisations en 213 matches sous la tunique blaugrana qui lui ont permis de devenir le troisième meilleur réalisateur de l'histoire professionnelle du FCB. Ça ressemble à une chute…

