FC Barcelone : Lionel Messi a sorti le grand jeu pour Antonella

Après un triomphe aussi grandiose que celui de l'Argentine à la Copa América, premier trophée de l'Albiceleste depuis 28 ans, Lionel Messi ne pouvait s'offrir que des vacances de rêve. Et autant le dire tout de suite, il éclipse carrément Cristiano Ronaldo, qui a pourtant fait fort à Majorque pour Georgina Rodriguez. L'Argentin, lui, a mis le cap sur Miami.

Pour commencer, la petite famille Messi a posé ses valises dans le très recherché village de Key Biscane. La maison qu'il a louée est posée au bord de l'eau, est sur quatre étages, avec cinq chambres et autant de salles de bain, tout un pan rien qu'en vitres et une piscine infinie. Mais ce n'est pas le meilleur de leur séjour. Ensuite, ils sont allés au Seminole Hard Rock Hotel, un complexe gigantesque en forme de guitare, avec une piscine grande comme trois terrains de foot, un casino, 21 restaurants, des boutiques et des suites à plus de 370m2 ! Au vu des photos postées sur les réseaux sociaux, les Messi ont apprécié leur séjour floridien !

👀🤑 Así son los increíbles alojamientos de Messi en sus vacaciones en Miami https://t.co/yiKnHiVTrd — MARCA (@marca) July 20, 2021