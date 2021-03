FC Barcelone : Lionel Messi a un nouveau chouchou

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. En attendant de décider de son avenir, le sextuple Ballon d'Or continue de prendre son rôle de capitaine à coeur chez les Blaugrana où il aurait un nouveau chouchou dans le vestiaire.

Ilaix Moriba Credit Photo - Icon Sport

Selon les informations du média catalan Sport, il s'agirait de Ilaix Moriba, pur produit de la Masia, qui est chouchouté à l'entraînement par la Pulga. Le jeune milieu de terrain espagnol, souvent comparé à Paul Pogba pour sa créativité, ses capacités physiques et son aisance balle au pied, est apparu à 4 reprises cette saison avec l'équipe première.

