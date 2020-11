FC Barcelone : Lionel Messi bientôt au cinéma ?

Davantage porté sur les finances que sur le projet sportif, Josep Maria Bartomeu avait un rêve : faire du FC Barcelone le premier club à franchir la barrière du milliard de dollars de revenus. Pour cela, le président, poussé à la démission il y a un mois après un coup d'Etat orchestré par Lionel Messi, était prêt à tout, même à nouer des contacts avec des mondes totalement étrangers à celui du football.

Un contrat à 200 M€

Ainsi, l'émission "Què T'hi Jugues" de Radio Barcelona vient de révéler que des dirigeants du FCB avaient pris contacts avec des représentants d'Hollywood pour négocier les termes d'un accord. On ne sait pas pourquoi sur quoi cela portait mais l'accord en question aurait rapporté 100 M€ fixes plus 100 M€ de bonus en fonction de la réussite des projets menés en commun.

Aucun contrat n'a pour l'instant été signé, charge à la prochaine direction de voir si elle veut persévérer dans cette voie. L'intérêt pour le FC Barcelone, en plus de son très gros chèque, serait une exposition médiatique toujours plus grandes, la culture américaine écrasant la planète, ses films sont diffusés partout. Lionel Messi au cinéma ? Ça pourrait bientôt ne plus être une blague…