FC Barcelone : Lionel Messi célèbre un anniversaire grandiose

Cela paraît bien loin aujourd'hui que Lionel Messi aimerait être partout ailleurs qu'à Barcelone. Mais il y a vingt ans jour pour jour, lui et sa famille posaient les pieds pour la première fois dans la cité catalane afin d'y signer le contrat qui allait changer leur vie. Le prodige avait alors 13 ans et réalisait déjà des prouesses avec les Newell's Old Boys. Alertés, les Blaugranas avaient dépêché des dirigeants à Rosario pour tenter de faire signer un pré-contrat au futur sextuple Ballon d'Or, ce qu'ils firent sur un bout de serviette.

Ce 17 septembre 2000, premier jour du reste de sa vie, Lionel Messi a intégré La Masia et entamé son irrésistible ascension vers les sommets. Trois ans plus tard, il débuta en équipe première lors d'un match amical contre Porto. Une année après, il fit ses premiers pas en compétition chez les pros. Depuis, il bat record sur record. Notamment celui du nombre de buts pour le Barça (634) ou pour un seul joueur en Liga (444). Il a également enrichi la vitrine catalane de 34 trophées, 10 Ligas, 4 Champions League, 6 Coupe du Roi, 3 Mondiaux des Clubs, 8 Supercoupes d'Espagne et 3 d'Europe.

Le départ de Bartomeu en cadeau !

Pour célébrer ces deux décennies de bonheur, Lionel Messi a reçu le plus beau des cadeaux ce jeudi : l'annonce que la motion de censure contre le président, Josep Maria Bartomeu, qu'il déteste, avait recueilli suffisamment de signatures pour lancer la procédure de destitution. De nouvelles élections auront bientôt lieu. Ce qui fait que la possibilité de voir le natif de Rosario conclure sa carrière au Camp Nou est bien réelle.