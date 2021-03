FC Barcelone : Lionel Messi croit en une nouvelle remontada

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Distancé de cinq points par l'Atlético Madrid (qui a un match de plus à jouer) en Liga, quasiment éliminé de la Champions League par le PSG, battu par l'Athletic Bilbao (2-3 a.p.) en finale de la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone n'a plus qu'une chance de soulever un trophée cette saison et il s'agit de la Coupe du Roi. Seulement, les Blaugranas ont fortement hypothéqué leurs chances il y a quinze jours à Sanchez-Pizjuan en concédant une défaite 0-2.

Messi est la bête noire du FC Séville

Le match retour est prévu demain soir au Camp Nou. Victorieux samedi dernier à… Sanchez-Pizjuan (2-0), le Barça croit fortement en ses chances. A cause de ce résultat, mais pas seulement. Il y a déjà la série positive en cours en championnat (11 victoires, 3 nuls), qui a permis à l'équipe de dégager quelques certitudes dans le jeu.

Mais il y a surtout les statistiques de Lionel Messi contre les Andalous. El Mundo Deportivo le rappelle sur son site Internet : l'Argentin est la bête noire du tenant de l'Europa League. Il a remporté 30 victoires en 42 oppositions, lui a marqué 38 buts et a également participé au 6-1 de janvier 2019, qui avait (déjà) permis d'effacer un 0-2 contre cet adversaire en Coupe du Roi. Un signe ?