FC Barcelone : Lionel Messi et l'éternité de Diego Maradona

Les hommages pleuvent des quatre coins de la planète pour Diego Maradona, décédé ce mercredi à l'âge de 60 ans d'un arrêt cardiaque. Le génial argentin avait été opéré du cerveau il y a quelques semaines et sa santé inquiétait ses proches. Mais il avait frôlé la mort à tant de reprises qu'on avait fini par le penser immortel… S'il a mis un peu de temps à dégainer, se faisant notamment devancer par Cristiano Ronaldo, Lionel Messi a écrit sur les réseaux sociaux un message à son image : très sobre.

"Je garde tous les bons moments"

« Une journée très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous laisse mais ne part pas, parce que Diego est éternel. Je garde tous les bons moments vécus avec lui et j’en profite pour transmettre mes condoléances à toute sa famille et ses amis. Repose en paix. »

Lionel Messi et Diego Maradona ont été très proches entre 2008 et 2010, quand le second dirigeait la sélection argentine. El Diez a souvent fait l'apologie du génie du FC Barcelone, même s'il lui est arrivé de le piquer pour son manque de charisme ou de passion affichée sur le terrain. Mais le respect semblait en tout cas réel et très fort entre les deux hommes.