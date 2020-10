FC Barcelone : Lionel Messi fait (encore) tomber un record !

Les matches se suivent, les records tombent. Et pour Lionel Messi, la Pulga du FC Barcelone, ces derniers ont tendance à disparaître les uns après les autres. Ce soir, alors que le Barça affrontait Ferencvaros au Camp Nou, Messi y est allé de son petit but. Sur pénalty. Pas grand chose, certes, mais tout de même un but sur 16 éditions consécutives de la Ligue des Champions.

Fort, très fort.