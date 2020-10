FC Barcelone : Lionel Messi mène encore une fronde musclée en interne

Le FC Barcelone a été envoyé au tapis en Liga. Pour la première fois de la saison, les Blaugrana ont connu au goût amer de la défaite en s’inclinant sur la pelouse de Getafe (0-1). Il ne s’agit pas de la meilleure manière de préparer l’entrée en lice en Ligue des champions contre les Hongrois de Ferencvaros (21h), d’autant qu’un autre sujet pollue l’actualité du club catalan.

Les capitaines du Barça prennent les choses en main

Au centre des débats : la renégociation des salaires de l'ensemble des employés. La direction barcelonaise a entamé des discussions à ce propos avec divers représentants du personnel la semaine dernière, alors que la plupart de ses joueurs étaient avec leur sélection. Parmi les capitaines, L’Équipe assure que seul Gerard Piqué a pu y prendre part. Lionel Messi se trouvait alors en Amérique du Sud pour y disputer les qualifications de la Coupe du monde 2022, tandis que Sergio Busquets et Sergi Roberto participaient à la Ligue des Nations avec la Roja. « Ce timing n'a pas plu aux joueurs de l'effectif professionnel, qui ont décidé d'adresser un burofax à la direction pour signifier leur désaccord quant aux réajustements de salaire prévus », précise le quotidien sportif.

Certains employés trop impactés par une baisse de salaires ?

« Certains joueurs (ceux qui ont refusé de signer) acceptent la baisse de salaire aux conditions fixées par le club, qui inclut les joueurs et le reste des employés du club. Mais la majorité des joueurs a signé un burofax dans lequel elle fait part de son désaccord et de son souhait de négocier directement avec le club au cas par cas, en fonction de la situation de chacun des employés », ajoute un intime du vestiaire du Barça. En d'autres termes, les quatre capitaines et la majeure partie de leurs coéquipiers refusent une baisse généralisée des salaires, estimant que certains employés pourraient être fortement impactés par celle-ci. Dans le lot, il y a fort à parier que Lionel Messi fasse partie des réfractaires les plus influents eu égard à ses récents tourments avec ses dirigeants. « Une réunion est prévue ce mercredi, mais d'après la Cadena Ser, aucun capitaine n'y assistera, jugeant que la négociation a démarré sur de mauvaises bases », conclut d’ailleurs L’Équipe. Étrangement, « La Pulga » fera donc partie des absents au rendez-vous.