FC Barcelone : Lionel Messi reçoit l'hommage ultime de Sergio Ramos (Real Madrid)

Entre Sergio Ramos et Lionel Messi, ça n'a pas souvent été tendre. Depuis quatorze ans que l'Andalou et l'Argentin se croisent au Camp Nou ou au Bernabeu, les tacles ont volé bas, les insultes aussi. Il ne peut en être autrement entre deux champions capitaines des meilleurs clubs de la planète. Mais cette tension sur le terrain n'empêche pas d'avoir du respect pour son adversaire.

Sergio Ramos en a apporté la preuve ce mercredi en commentant le possible départ de Lionel Messi du FC Barcelone : "C'est un sujet dont nous ne devons pas nous mêler. Messi a gagné le droit de décider de son futur. Je ne suis pas certain que la façon dont il est en train de partir soit la bonne. Mais ça nous plairait qu'il reste ici".

"Il rend meilleure la Liga"

"Leo rend la Liga meilleure, que ce soit son équipe ou les Clasicos. On apprécie toujours de gagner contre les meilleurs et lui est l'un des tous meilleurs joueurs du monde. Encore une fois, il a gagné le droit de décider de son futur mais, pour nous, ce n'est pas une information préoccupante." Et pour cause ! La vie serait beaucoup plus tranquille pour les Merengue si Messi n'était plus là !