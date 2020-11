FC Barcelone : Lionel Messi sèchement remis à sa place par un arbitre

Décidément, les relations compliquées entre Lionel Messi et l'arbitrage sont à la mode. La nuit dernière, la Pulga a manifesté son mécontentement de manière fleurie à l'encontre de l'arbitre de la rencontre Argentine – Paraguay (1-1).

La colère de la star du FC Barcelone s'explique par plusieurs décisions contestables de l'homme en noir : un coup non sifflé, un penalty généreux accordé au Paraguay, le refus de consulter la VAR suite à la charge rugueuse qui a provoqué une grosse blessure de Palacios au dos, et enfin un but refusé par la même VAR à Messi pour une faute 30 secondes plus tôt...

Le numéro 10 a donc expulsé sa colère... mais a eu la chance de ne pas tomber sur un arbitre comme Bjorn Kuipers. En effet, un documentaire à venir de l'UEFA sur l'arbitrage a montré comment Lionel Messi, lors de la demi-finale aller de Ligue des champions entre le FC Barcelone et Liverpool (3-0), a pu se faire sèchement recadrer.

Agacé par le comportement de la Pulga, Kuipers n'a pas hésité à remettre Messi sur les rails. « Messi, allez, montre nous un peu de respect. Avance! Tu le fais à chaque fois! Allez! Pourquoi tu fais ça? Allez avance! », lâche l'arbitre tout en montrant son badge de la FIFA.

