FC Barcelone : Lionel Messi tape à la porte de Xavi

Lionel Messi a disputé son 750e match avec le FC Barcelone, à Huesca. Il en totalise 500 en Liga. Grâce à un but de De Jong, Messi a décroché sa 524e victoire avec le Barça et délivré sa 260e passe décisive.

Il n'est plus qu'à 5 matches du record de Xavi en Liga

L'Argentin totalise aussi 644 buts avec Barcelone, dont 451 en Liga. Il est devenu hier le premier joueur étranger à atteindre la barre des 500 matches dans l'élite espagnole. C'est Andoni Zubizarreta, avec 622 matches, qui détient le record d'apparitions en Liga, avec Bilbao, le FC Barcelone et Valence. Et au Barça, le joueur le plus capé n'est autre que Xavi Hernandez, avec 767 matches, dont 505 en Liga. Mais Messi se rapproche à grands pas de l'actuel coach d'Al-Sadd, dont le nom revient pour prendre la relève de Ronald Koeman au Barça si Victor Font était élu président.