FC Barcelone : Lionel Messi, un énième coup bas agite l'Espagne

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Il y a trois semaines, souvenez-vous, l'action avait fait grand bruit. C'était face à Bilbao, en toute fin de match lors de la Supercoupe d'Espagne, un geste d'humeur qui avait valu à Lionel Messi, la star du FC Barcelone, sa toute première expulsion en club. Une sanction (clémente) et quelques matches plus tard, voici que la Pulga a encore défrayé la chronique. Non pas pour son éventuelle décision quant à son avenir, mais au prix d'un nouveau fait de jeu.

C'était hier soir en demi-finale aller de la Coupe du Roi sur le terrain du FC Séville (défaite 2-0). En cause, une altercation avec Joan Jordan à la 63e minute. Pour récupérer le ballon dans les mains de son adversaire, et afin de tirer le coup-franc, l'Argentin a adressé un coup de coude dans le visage du joueur andalou. Résultat, Twitter s"'est aussitôt emballé et les médias espagnols se demandent, depuis, pour quelle raison Messi n'a pas été averti par l'arbitre de la rencontre.

Précision, et après avoir vu et revu les images, il semble assez clair que l'Argentin n'adresse aucun coup de cou!de volontaire. Ce qui explique que le VAR ne soit pas intervenu.