FC Barcelone : loin du terrain, une bonne nouvelle vient de tomber

Ce n'est plus un secret : au-delà des conséquences dramatiques sur la santé de millions d'individus, la crise du coronavirus met également à mal toute l'industrie du football. Et les grands clubs, quels qu'ils soient, n'échappent plus aux pertes fracassantes en raison de tribunes vides et de contrats non renouvelés avec certains sponsors.

Le FC Barcelone fait justement partie des clubs touchés. Seule exception, et elle est notable, le club catalan vient de communiquer une b bonne nouvelle. A savoir que son sponsor maillot, le groupe Rakuten, prolongeait d'une année supplémentaire son contrat de sponsoring. La firme japonaise a en réalité confirmé l'option envisagée dans l'accord avec le club catalan signé en 2017. Et qui permettait de poursuivre après les 4 premières années.

A l'époque, le deal était de 55 millions d'euros chaque années. On ne sait si la somme reste la même. Mais le FC Barcelone ne perd pas un contrat de toute importance. Déjà ça.